Vasco spara a zero sulla politica: "Non si fa l'interesse del Paese.. sento solo favole favole favole"

Favole, favole, favole. Vasco Rossi riprende il ritornello di un suo brano cult per commentare a muso duro il panorama politico italiano. Lo fa dallo stadio Dall'Ara di Bologna, dove ieri ha tenuto il primo dei quattro concerti in programma in città. Un ritorno sotto le Torri dopo 8 anni di assenza, dove il rocker ha mosso i primi passi nella musica, come ha voluto ricordare lui stesso.

"Io sono un provocatore. È questo il ruolo dell'artista: provocare le coscienze per mantenerle sveglie". Ha detto il Kom "Oggi nell'aria c'è una narrazione piuttosto edulcorata di quelli che vogliono raccontare che va tutto bene, perché in realtà si pensa solo al consenso - spiega il Balsko -. I politici dovrebbero occuparsi di risolvere i problemi veri, ma io sento solo favole favole favole". Vasco non è reticente. Snocciola nomi e cognomi: "Meloni, Berlusconi, Salvini sono favole, ma anche i comunisti e i 5 stelle sono favole".

"Boccio quasi tutti - la stoccata dell'artista - Si salva solo Pannella, che non c'è più. I politici non fanno gli interessi di questo Paese, ma i loro interessi personali. Adesso c'è una narrazione di grandeur dell'Italia che non è vera. L'Italia non conta niente nel mondo. È una grazia se siamo in Europa".

Parentesi politica a parte, Vasco ha infiammato i fan (VIDEO) - arrivati nel capoluogo emiliano da ogni parte dello stivale - ripercorrendo i suoi brani, con una nuova scaletta e un assetto rinnovato anche della band sul palco.