A Beer carol: festival delle birre di Natale

Evento dedicato alle birre di Natale! Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre presso il Pub Il Punto (Via San Rocco 1/g) 13 birre di Natale italiane e belghe alla spina e dei fuori menù.

ORARI:

Giovedì: dalle 17:30 all'01:30

Venerdì: dalle 17:30 alle 02:00

Sabato: dalle 17:30 alle 02:00



Per prenotare il tavolo solite modalità: messaggio whatsapp al 3289153766 oppure chiamando il fisso in orario d'apertura del locale 0516492895 indicando se dentro o fuori in veranda (riscaldata)