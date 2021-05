Dal 6 al 13 giugno 2021



La Corte di Felsina Associazione Arte e Cultura presenta la mostra d’arte visiva



A BIANCA ARCANGELI Rosalba



Un omaggio alla nota pittrice del Novecento italiano che incensò l’arte informale con la sua maestria ma, come spesso accadeva per le donne, la sua eccellenza d’ artista venne oscurata, seppur involontariamente, dalle ingombranti personalità dei suoi tre fratelli, fervidi intellettuali, influenti nella dotta Bologna del dopoguerra: lo storico dell’arte Francesco (celebre studioso di Giorgio Morandi), il poeta Gaetano e il musicista Angelo (detto Nino). Bianca li onorò con grande dedizione, evitando di mettere in evidenza la propria immagine e il proprio talento di maestra d’arte.



In questa mostra di pittura, grafica e fotografia, gli artisti interpretano i soggetti tipici della storica pittrice bolognese -paesaggi, natura e ritratti- secondo la propria lettura della sua personalità creativa, dando spazio all’immaginazione e alla libera rappresentazione di un intimismo che fu prerogativa pregnante, nel corpus delle opere di Rosalba



Espongono



Paolo Bassi , Michela Burzo, Francesca Marina Costa, Il Custa Costantino Cacchione, Eroif Danilo Fiore, Alessandra Generali, Annalisa Gheller, Nicoletta Guerzoni, Fabrizio Malaguti, Irene Manente Mariquita, Mattia Martini, Graziella Massenz Nagra, Patrizia Pacini Laurenti, Maria Luisa Vergara, Anneke Van Vloten



Sabato 12 giugno 2021



Presentazione del libro "SVEGLIATI E' ORA "



Relatore Daniele 6,1-29 autore del saggio



“Siamo ciechi credendo di vedere, sordi credendo di sentire, folli credendo di esser saggi, fino a quando la luce non ci invade… allora nulla è più come prima”.



Edizioni Etabeta, 2021.



Causa disposizioni Covid max 15 posti seduti



– Per prenotare posto contattare il 348.5191504 o scrivendo a lacortedifelsina@gmail.com entro venerdi 11 giugno.

Si entra solo su prenotazione.

La partecipazione è gratuita



La mostra è aperta tutti i giorni dalle ore 16. 00 alle 19.00. Fino al 13 giugno



La Corte di Felsina Via S. Stefano 53 Bologna

www.lacortedifelsina.it

In ottemperanza alle misure legislative anti Covid, l’accesso alla mostra sarà regolamentato in numero massimo di tre persone alla volta.

Obbligo di mascherina e distanza di sicurezza di almeno un metro .

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...