A Castel Guelfo the Style outlets il Natale è quello di una volta

Nostalgia delle tradizioni natalizie degli anni passati? A Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets quest’anno tutti gli ospiti potranno rivivere l’atmosfera, i sapori e le sensazioni provati da bambini in vista del periodo più atteso dell’anno. Calore, magia e divertimento, è questo che i centri italiani di NEINVER - player leader nel settore in Europa – si propongono di offrire ai visitatori nelle prossime settimane per regalare a tutti un Natale all’insegna dell’autenticità. Per l’occasione, gli outlet di Vicolungo e Castel Guelfo si sono trasformati in luoghi incantati - con le vie illuminate dai versi delle più note canzoni natalizie, alberi decorati, candy canes e cassette postali in cui imbucare la propria lettera dei desideri - per un viaggio nel tempo indimenticabile. Numerosi gli eventi in programma da sabato 2 dicembre. A partire dalla presenza di un ospite d’eccezione, un “vero” Babbo Natale, che, nel suo villaggio, avvolgerà in un grande abbraccio tutti i bambini che saliranno sul suo trono e a bordo della sua slitta trainata dalle sue fidate renne per scattare insieme una foto ricordo unica. Imperdibile anche la zona dedicata alla photo opportunity con una maxi cartolina d’auguri in cui incorniciare il proprio migliore sorriso da mandare ad amici e parenti o da condividere sui social. Domenica 3 dicembre il gusto sarà protagonista nel centro di Vicolungo attraverso un percorso sensoriale durante il quale si creeranno e degusteranno infusi di tè invernali per riscaldare il corpo e concedersi un momento di relax. Sempre a Vicolungo The Style Outlets, tornerà l’appuntamento per gli auguri con un amico speciale...lo chef Antonino Cannavacciuolo, che il 6 dicembre aspetterà tutti alle 16.30 presso il suo punto smart gourmet “Antonino, il banco di Cannavacciuolo” nella piazza dell’outlet per una piccola merenda insieme. Nel ponte dell'Immacolata, invece, saranno le voci dei piccoli ospiti a essere al centro dell’attenzione. L’8 dicembre a Castel Guelfo e il 10 dicembre a Vicolungo, dalle 10.00 alle 18.00, il Casting Tour di Zecchino d'Oro farà tappa nei centri. Durante queste giornate, tutti i bambini dai 3 ai 10 anni che aspirano a diventare solisti dell'edizione 2024 potranno riscoprire l’emozione di cantare dal vivo i brani più amati del noto festival musicale. Per partecipare alle selezioni è necessario iscriversi, entro giovedì 7 dicembre, sul sito ufficiale di Zecchino d'Oro. Non solo, anche quest’anno, fino al 10 dicembre, entrambi i centri contribuiranno al progetto solidale “Scatole di Natale”, un’iniziativa sociale lanciata da Marion Pizzato per rendere speciale il Natale dei più bisognosi. I centri diventeranno punto di raccolta di “scatole contenenti regali” (capi caldi, dolci, giocattoli, prodotti per la cura della persona - rigorosamente nuovi e in buone condizioni) che i clienti vorranno donare a chi ha più necessità. Le scatole potranno essere consegnate sotto all’albero di Natale allestito presso gli Info Point dei centri. Fondamentale indicare il destinatario del regalo (uomo, donna, bambino ecc.). A Vicolungo e Castel Guelfo, inoltre, sabato 9 e domenica 10 dicembre, sarà possibile acquistare le Stelle di Natale dell’AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) e, con un contributo minimo, sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti ematologici. Per finire, per chi volesse dare una mano a Babbo Natale…ci sono le centinaia di boutique dei centri con tante idee regalo. Nei The Style Outlets, infatti, è possibile trovare i regali perfetti per tutti: dalla sorella make-up addicted, all’amico amante dei capi sportivi, alla mamma che adora gli articoli per la casa, agli zii buongustai. E per coloro che vogliono andare sul sicuro, ci sono le Gift Card dei centri, acquistabili online e presso l’info point. Ulteriori informazioni sul calendario di eventi in programma sono disponibili su sito di ciascun centro: Vicolungo e Castel Guelfo. *********** Note per i redattori NEINVER NEINVER è una multinazionale di origine spagnola specializzata nella gestione, sviluppo e investimento di asset immobiliari. Leader nella gestione di outlet in Spagna e Polonia, ha due brand proprietari: The Style Outlets e FACTORY. Fondata nel 1969, NEINVER gestisce 17 centri outlet, 4 retail park e più di 800 marchi in sei Paesi europei: Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Paesi Bassi. In linea con il suo impegno per la sostenibilità, la roadmap Building Tomorrow di NEINVER definisce obiettivi specifici volti a creare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente, incrementando la resilienza dell'azienda e migliorando il coinvolgimento dei suoi dipendenti.