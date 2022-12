Natale a Castel Guelfo The Style Outlets, girandola di eventi in programma

Dopo due anni di restrizioni, il Natale è finalmente tornato quello di una volta! NEINVER - player leader nel settore in Europa – non vede l’ora di celebrarlo nei suoi centri di Castel Guelfo e Vicolungo The Style Outlets con un programma all’insegna della tradizione.

Via libera, dunque, ai tormentoni natalizi che diventano anche installazioni luminose nelle vie dei centri e a un pianoforte a mezza coda a disposizione di chiunque vorrà intonare i canti di Natale. Non mancheranno nemmeno un maxi- microfono e un enorme “floor piano”, ovvero, un pianoforte a terra che si suona…ballando! Tante le esibizioni musicali e i concerti in programma.

Sabato 10 dicembre, a partire dalle 16.30, a Castel Guelfo The Style Outlets si potrà assistere ad un indimenticabile concerto di pianoforte a lume di candela, una spettacolare performance illuminata da centinaia di candele. O ancora, sabato 17 dicembre, a partire dalle 16, il centro sarà animato delle voci incredibili del gruppo gospel "Experience Gospel Choir".

Fino al 18 dicembre, infine, Castel Guelfo The Style Outlets contribuirà al progetto solidale “Scatole di Natale”, un’iniziativa sociale lanciata da Marion Pizzato per rendere speciale il Natale dei più bisognosi. Il centro diventerà punto di raccolta di “scatole contenenti regali” (capi caldi, dolci, giocattoli, prodotti per la cura della persona - rigorosamente nuovi e in buone condizioni) che i clienti vorranno donare a chi ha più necessità. Le scatole potranno essere consegnate presso l’Info Point. Fondamentale indicare il destinatario del regalo (uomo, donna, bambino ecc.)

Ulteriori informazioni e l’elenco completo degli eventi in programma sono disponibili su https://castel-guelfo.thestyleoutlets.it/it.