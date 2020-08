A cielo aperto - rassegna gratuita di danza, teatro e circo per la cittadinanza

11 agosto – 23 settembre 2020

Giardino Santa Marta e Parco Oliviero Olivo, Bologna



Rassegna a cura di MUVet e Circo Sotto Sopra, in collaborazione con il Quartiere Santo Stefano, Leila e Salvaiciclisti Bologna e con il Comitato Torleone Insieme



Selezionato dal bando Piccoli teatri di quartiere, “A cielo aperto” è una rassegna gratuita di laboratori e spettacoli per le arti performative, dedicata agli abitanti, grandi e piccoli, del Quartiere Santo Stefano e di Bologna: tra agosto e settembre, sette appuntamenti gratuiti animeranno il Giardino Santa Marta e il Parco Oliviero Olivo con performance, spettacoli e laboratori di arti circensi e danza urbana.

Attraverso l’utilizzo delle cargo-bike di Salvaiciclisti e Leila Bologna le carovane di MUVet e Circo Sotto Sopra vi aspettano per pomeriggi di condivisione e (r)esistenza post-Covid!



I laboratori/spettacoli per adulti e bambini sono attenti alla mobilità sostenibile e all’ambiente, perché pensati a basso impatto e per sviluppare energia a propulsione umana, vicinanza e senso di comunità in un periodo di ripresa delle relazioni sociali e di prossimità.



Il programma prevede:



11 agosto | h. 18:00, al Parco Oliviero Olivo, via murri 159

“Co-Lab 1” laboratorio/performance di danza aperto a tutti, guidato dai coreografi Michal Mualem e Giannalberto De Filippis

(MUVet)



12 agosto | h. 18:00, al Giardino Santa Marta, via Torleone 4/B

“Augusto dove sei finito?” Spettacolo di clownerie, acrobatica, giocoleria ed equilibrismo

(Circo Sotto Sopra)



18 agosto | h. 18:00, al Giardino Santa Marta, via Torleone 4/B

“Up to you” laboratorio di danza con esito performativo guidato da Silvia Berti e Francesca Antonino

(MUVet)



21 agosto | h. 18:00, al Parco Oliviero Olivo, via murri 159

“Arriva il CicloCirco con Io Bianco, Tu Augusto!” performance circensi di comunità, per scoprire nuovi modi di stare insieme + laboratorio musicale e di arti circensi

(Circo Sotto Sopra)



15 settembre | h. 17:30, al Parco Oliviero Olivo, via murri 159

“Co-lab 2” laboratorio/performance di danza di comunità, conducono Michal Mualem e Giannalberto De Filippis

(MUVet)



18 settembre | h. 17:30, al Parco Oliviero Olivo, via murri 159

“Arriva il CicloCirco con Teriblà!” performance circensi di comunità, per scoprire nuovi modi di stare insieme

(Circo Sotto Sopra)



23 settembre | h. 17:30, al Giardino Santa Marta, via Torleone 4/B

“La nonna al Circo!” spettacolo-laboratorio di acrobatica, giocoleria, equilibrismo e clownerie

(Circo Sotto Sopra)





Gli eventi sono gratuiti, ma a prenotazione obbligatoria

per MUVet: info@muvet.org

per Circo Sotto Sopra: circosottosopra@gmail.com o 3280178208/3475985762



Il progetto è stato selezionato dal bando Piccoli teatri di quartiere promosso dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana e finanziato grazie al crowdfunding “6000 piantine – Fotosintesi per la cultura” dell’Associazione 6000 sardine e a un contributo del Comune di Bologna.

L’iniziativa è parte di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica.