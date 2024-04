A colazione con gli scrittori al blues café: speciale resistenza

“A colazione con gli scrittori Speciale Festa della Liberazione”



“DIARI DELL'ALBA Bologna, l'Italia e gli Arcelli tra il 1919 e il 1945”



"Una saga familiare sullo sfondo della Bologna tra le due guerre: padre e figlio a confronto nel raccontare come la libertà dipenda sempre da noi.

Alba Arcelli il 27 luglio del 2023 avrebbe compiuto cent'anni tondi e nei Diari racconta la sua vita tra le due guerre mondiali: la paura e la miseria, le purghe, le botte e gli stratagemmi antifascisti per farla franca, le bombe, i rastrellamenti e la vita da sfollati, la solidarietà, il coraggio e la bellezza cupa e misteriosa degli anni in cui si viveva con la porta aperta, l'attentato a Palazzo D'Accursio, l'8 settembre e la Liberazione."



Con gli autori:

Leonida + Orione Lambri

+

“Camminando fra terra e cielo”

Con l'autrice:

Federica Tinti



Un percorso emozionale tra una pagina nera di una tragica storia, per capire, conoscere e provare di comprendere. Un viaggio per visitare punti importanti nel periodo della seconda guerra mondiale. Esperienze e racconti in un libro dai tratti emozionali e riflessivi.



Dai “Diari dell’Alba":



“La notte tra il venti e il ventuno di Aprile non ci fu nessun allarme aereo ma la via Indipendenza era tutto un pullulare di voci sussurrate, di piedi frettolosi che risuonavano sotto i portici. Si sentirono colpi di pistola e gente che correva.

Noi non osavamo avvicinarci alle finestre che davano proprio sul portico, ma avevamo intuito che qualcosa era accaduto nella vicina Casa del Fascio di via Manzoni ed era da lì che scappavano i centurioni. Appena ci fu un barlume di luce ne avemmo conferma. Si spogliavano della divisa, lasciavano le giubbe lungo i portici e correvano verso la Porta Galliera.



Poi fu giorno e la gente fu tutta nelle strade.

Arrivano! Arrivano!

Si gridava ovunque, molti si avventurarono verso le periferie.

La Piazza Maggiore era già gremita e i primi americani erano già arrivati.

Poche ore dopo li vedemmo arrivare sotto le nostre finestre.

Riempivano tutta la strada, i soldati erano di tutti i colori. Sulle camionette o sui carri armati con le loro armi e le loro bandiere.

Il tanto temuto scontro in città tra tedeschi e alleati non c'era stato, merito anche dei nostri partigiani che ora marciavano assieme agli alleati, accolti con gioia e abbracci da parte di tutta una popolazione riconoscente.



“Diari dell’Alba" pagg. 137-138