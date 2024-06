"A dice with five sides" a Teatri di Vita

Due sconosciuti si incontrano in un appartamento per un gioco sessuale, con i dadi: ogni numero indica un’azione da compiere: dire una verità scomoda, fare qualcosa che piace all’altro, invitare una terza persona, fare qualcosa bendati, uscire dall’appartamento, fare sesso. Ma passano gli anni e il gioco diventa sempre più ossessivo. Dopo gli studi a Roma Riccardo Tamburini si è trasferito a Barcellona, dove ha fondato la sua società di produzione, per la quale ha creato diversi cortometraggi. A Dice with Five Sides è il suo primo lungometraggio.



giovedì 27 giugno, ore 22.30