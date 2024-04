"A l'arò persa!": pomeriggio di teatro dialettale

Divertente pomeriggio di teatro dialettale Al Centro Bacchelli.

Dopo il grande successo dello spettacolo "Felsinei Sciòv" la "Compagnia dialettale musicale bolognese I Nuovi Felsinei", domenica 28 aprile alle 16,30, porterà in scena la commedia "A l'arò persa!" un farsesco musicale dialettale in tre atti con testo e regia di Ezio Maselli.



«Anacleto, marito libertino, si invaghisce di una bella ragazza e la segue in una pensione dove lei alloggia. Purtroppo in quella pensione si ritroveranno anche sua moglie e sua figlia. Per non farsi scoprire ne succederanno di tutti i colori…».



"I Nuovi Felsinei" nascono come continuazione della Compagnia Dialettale e Musicale “I Felsinei” creata nel 1980 da Bruno Dellos, di quegli storici attori, oggi sono rimasti l'esilarante Federico Stanzani, ed Ezio Maselli, attore e regista della nuova formazione. La compagnia è attualmente formata da una quindicina di attori che hanno il grosso pregio di recitare divertendosi con quella capacità di trasmettere al pubblico tutto l'entusiasmo che mettono sul palco.