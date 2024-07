"A naked love": nudità, sessualità e disabilità in scena

Giovedi 4 luglio 2024

A BOLOGNA IL PROVOCATORIO SPETTACOLO "A NAKED LOVE"

Dopo la doppia tappa milanese alla Fabbrica del Vapore arriva a Bologna la nuova versione del pluripremiato spettacolo A NAKED LOVE, con l'inserimento in cast dell'attrice Martina, affetta da tetraparesi spastica che porterà in scena un monologo sulla sessualità nella disabilità.

La nudità in scena come strumento comunicativo nel rapporto attore-pubblico.

Un percorso di monologhi e dialoghi per quattro attori e un pianista sul rapporto tra le parole “AMORE”, “SESSO e “CORPO”.

a fine spettacolo sarà possibile è previsto un incontro attori/autori/pubblico coordinato da Max Ulivieri, fondatore del Progetto "Lovegiver" per la formazione dell'assistente sessuale O.E.A.S.





In allegato foto e materiale informativo.Qui un breve teaser:

https://www.youtube.com/watch?v=aMD9_koQOZY





anakedlove@gmail.comtel.3311502262