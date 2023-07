"A Naked Love". A Bologna attori e attrici nudi in scena

Giovedì 27 luglio lo spettacolo "A Naked Love" in scena al Sostegno del Battiferro.

Un percorso di monologhi e dialoghi per quattro attori e un pianista sul rapporto tra le parole “AMORE”, “SESSO e “CORPO”. La nudità in scena come strumento comunicativo nel rapporto attore-pubblico.

Dopo i successi a Milano (alla Fabbrica del Vapore) e a Roma (nel suggestivo Teatro di Documenti del Testaccio), torna a Bologna il pluripremaito spettacolo A NAKED LOVE.