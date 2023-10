Salt’in circo!: la rassegna di circo contemporaneo e teatro comico

Riprendono ad animare il palco dello Spazio Eco gli spettacoli di Salt’In Circo, la rassegna annuale di circo contemporaneo e teatro comico curata dall’associazione Arterego.



La storica rassegna, arrivata alla tredicesima edizione, riapre il sipario ad artisti professionisti ed emergenti, a cabaret e spettacoli, con un appuntamento mensile, di venerdì, da novembre ad aprile.



Il primo evento? Venerdì 10 novembre alle 21:00, con gli artisti del Circo Bottoni.

Un cabaret travolgente, folle ed eccentrico, pronto a catapultarvi in un universo parallelo. Attraverso acropazzie, equilibri orbitanti, oggetti che sfidano ogni forza gravitazionale e risate fotoniche, il Circo Bottoni trasporterà il pubblico in un viaggio intergalattico.



Il cabaret – come ogni evento della rassegna – è prenotabile online sul sito di Arterego. È a offerta libera e consapevole nella famosa formula “entrata libera e uscita a cappello”. Il cosiddetto “cappello” andrà a finanziare l’evento stesso e le attività dell’associazione culturale Arterego, per continuare a promuovere il circo in tutte le sue forme.



Note per il gentile pubblico: Se si effettua la prenotazione vi chiediamo di essere presenti allo spettacolo o altrimenti di disdire per tempo la prenotazione lasciando cosí il posto ad altri. Un evento che risulta sold-out e una sala poi mezzavuota non aiutano l’arte e gli eventi ad offerta libera. Vi ringraziamo per la collaborazione.