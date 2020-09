A piedi sulla Linea Gotica - Martina Fabbri

Venerdì 11 settembre ore 19,30 - Mercato Albani (Via Albani) secondo appuntamento per "Porfido"

A Piedi Sulla Linea Gotica

Di Martina Fabbri - Andrea Pacilli Editore



Diciotto giorni a piedi, sulla Linea Gotica, la linea fortificata che, al termine della Seconda Guerra Mondiale, tagliava l'Italia in due. Le Alpi Apuane, gli Appennini Tosco-Emiliani, la pianura. Un viaggio nei luoghi che decisero le sorti del Paese, tra storie, memoria e natura. Crinali, boschi, strade bianche e sentieri. Facendo i conti con la fatica, ascoltando i ricordi del suolo, prestando attenzione al cammino e alle memorie di chi, su quella linea, ha resistito, e vi ha lasciato i segni.



Sarà presente Martina Fabbri

introduce Francesca Vannucchi di Edicola Aldini

Durante la presentazione sarà possibile rifocillarsi con le prelibatezze e gli aperitivi del IL Pollaio dello Sbando e di Bollore

Con il patrocinio del Quartiere Navile - Bologna

per informazioni: 051 377819 o henrycane@libero.it

Gallery