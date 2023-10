A ritmo di Czarda

Una messinscena della vivace operetta “La principessa della czarda” di Emmerich Kálmán avrà luogo martedì 14 novembre alle ore 20.00 al Teatro Mazzacorati 1763 (in via Toscana 19 a Bologna).



Siamo nel XIX secolo: una cantante di varietà ed un nobile possono innamorarsi? Certo! E sposarsi? Questo la famiglia di lui lo ostacolerà, ma, si sa, l’amore trionfa sempre…e ad aiutarlo questa volta ci sarà un colpo di scena finale veramente inaspettato!



Lo spettacolo (realizzato da Sol Omnibus Lucet APS in collaborazione con Modesta Compagnia dell’Arte APS, col patrocinio di Succede solo a Bologna) vedrà la partecipazione del Coro “I Cantori della Primo Levi” diretto dal Maestro Gian Paolo Luppi.



Protagonisti saranno il soprano Giada Maria Zanzi al debutto nel ruolo del titolo e Maurizio Tonelli, che vestirà invece i panni di Edwin.



Accompagnerà il Maestro Fabio Luppi. I costumi e le scenografie saranno a cura di Luca Bianconcini e Mirta Zagonara.



Ingresso ad offerta libera. Visto il numero limitato di posti nella location settecentesca, è consigliata la prenotazione, effettuabile inviando una mail a solomnibuslucet1@gmail.com oppure telefonando al numero 051517215.