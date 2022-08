A Sala Bolognese arrivano i Funkclub!

Sabato 27 Agosto, ore 21:00 - FUNKCLUB in concerto alla Festa di Fine Estate di Sala Bolognese (BO)



Ore 19:00 Apertura stand gastronomico con salsiccia e patatine, polenta fritta e stracchino, bocconcini di cotoletta, tagliere di affettati e piadine, bruschette, friggione ed altro ancora e... fiumi di birra!

Parco giochi e gonfiabili (postmaster@noleggiogonfiabilibologna.com)

Mercato dell'artigianato artistico



Ore 21:00 inizio concerto dei FunkClub: grandi classici pop & funk internazionali ed italiani con brani di Sade, Simply Red, Morcheeba, Daft Punk, CHIC, Sister Sledge, Loredana bertè, Lucio Battisti e molti altri artisti suonati dalle mani esperte di musicisti come Andrea “Andy Bellombrosa” Dallavalle (storico chitarrista e membro fondatore degli Skiantos), Massimo Testa (tastierista per Vinicio Capossela, Paolo Conte, Vasco Rossi), Enrico Giuliani (bassista dei Central Unit), Carlo Cavazzoni (batterista degli Stoneage’s), e cantati dalla splendida voce di Emanuela Lodi.



Ingresso gratuito.