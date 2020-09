A spasso per il mondo: concerto del gruppo Ensemble du Sud

Sabato 26 settembre 2020 dalle ore 18, in piazza Antonio da Budrio, concerto del gruppo Ensemble du Sud,



L'Ensemble du Sud, musica senza confini, festeggia i 10 anni di attività con un repertorio che è frutto di un'accurata ricerca fra suoni e colori mediterranei, italiani, klezmer, balcanici, orientali, brasiliani e capoverdiani.

Contaminazioni linguistiche che spaziano dal portoghese allo spagnolo, dal'inglese al creolo, Ritagli in un mondo globale, appunti e generi musicali che si intrecciano e sovrappongono come un mosaico di colori.

l'Ensemble du Sud, effervescente gruppo di musicisti che ha come sede Bologna, si esibisce nei più importanti festival e rassegne musicali.

Il genere musicale dell'Ensemble du Sud è una miscela di Gipsy folk, balkan, cumbia, samba jazz, funky, afrocaribbean music, coladeira





In caso di maltempo l'evento si terrà alle Torri dell'acqua.



ENSEMBLE DU SUD - musica senza confini

Manu Napolitano – (Italia-Venezuela) - Voce, chitarre, effetti

Diana Ilut (Romania) - Voce

Sonila Kaceli (Albania) – Fisarmonica

Alfred Isallari (Albania) - Clarinetto

Fu Wuanyng, (Cina) - guzheng- arpa

Giuseppe Nicoletti (Italia) - Basso

Gueye Demba (Senegal) – Batteria

Rossella Buttazzi (Italia) - Percussioni, congas