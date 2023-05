“a tavola con l’arte”: tre cene-spettacolo al piano piano di bologna

Dal 10 maggio, il ristorante-bistrot di Piazza Maggiore ospita serate in cui i racconti sull?arte e sugli artisti accompagneranno le diverse portate di un menù speciale



Il connubio tra arte e cibo è connaturato alla storia dell?uomo e i due elementi sono sempre stati fonte di piacere e di reciproca ispirazione. Da questo legame ricco di spunti è nata la rassegna ?A tavola con l?arte?, ideata dallo storico dell?arte Max Martelli e realizzata insieme all?agenzia DoppioQuarto.



Il format, che unisce la buona cucina ai racconti sull?arte e sui grandi artisti della storia, torna in scena nelle serate del 10, 25 e 31 maggio 2023 presso il ristorante Piano Piano di Bologna (piazza Maggiore 5g), che proporrà un menù particolare per ciascuna cena.



Tra una portata e l?altra, Max Martelli condurrà il pubblico lungo un percorso culturale emozionante, con racconti esposti in maniera semplice e coinvolgente, in un sodalizio che allieterà il gusto e la mente.



«Il nostro format da sempre riscuote grande interesse nel pubblico, il quale riconosce la qualità delle buone idee e la serietà con cui vengono costruiti gli eventi. ? dichiara lo storico dell?arte Max Martelli. - Anche in questa rassegna presso il Piano Piano, abbiamo pensato a contenuti di altissimo livello associati a una cucina raffinata e godibile. Ognuna delle tre serate sarà inedita, tanto nei racconti che nei menù, perché vogliamo offrire un?esperienza diversa a coloro che vorranno partecipare all?intero ciclo, come è capitato in altre edizioni. Un ringraziamento va a Giovanni Favia che ci ha aperto le porte del suo locale, situato in una posizione privilegiata su una delle piazze più belle d?Italia, dimostrando attenzione e sensibilità per la cultura.»



?A tavola con l?arte? conferma che il Piano Piano, oltre che bistrot di eccellenza, è anche un piccolo ?polo culturale? con un?offerta diversificata basata sulla qualità e sulla creatività della proposta gastronomica. Sicuramente un unicum nel panorama bolognese e non solo.



Programma delle serate



Mercoledì 10 Maggio - Nuova prospettiva dell?Arte: la prospettiva è realmente una invenzione rinascimentale? Dagli etruschi a Canaletto confutando questa tesi.



Giovedì 25 Maggio - Il fumo di tabacco nell?Arte: storia del fumo di tabacco e degli strumenti da fumo attraverso le opere d?arte, da prima del viaggio di Colombo.



Mercoledì 31 Maggio - Il vino nell?Arte: itinerario dionisiaco dall?antica Grecia agli impressionisti sulle orme del di?vino.



Ristorante Piano Piano, Piazza Maggiore 5g, Bologna

Orario: ore 20.00



Gallery



Info e prenotazioni: 051 0311513 | 348 6430183 | pianopiano.ristobar@gmail.com