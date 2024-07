"A Toys Orchestra" live al BOtanique

Sabato 20 luglio 2024 "A Toys Orchestra" live sul palco del BOtanique.

Gruppo iconico del rock alternativo italiano del nuovo millennio, dopo aver infiammato centinaia di palchi in patria e all’estero con importanti partecipazioni a festival europei come l’Eurosonic Noorderslag in Olanda o il Reeperbahn Festival in Germania e aver accumulato decine di collaborazioni nel mondo del cinema e della tv, dalle colonne sonore di film e documentari alla presenza come resident band nel programma “Volo in diretta” (Rai3), …A Toys Orchestra interrompe la lunga pausa dalle scene per far scoccare di nuovo la propria mezzanotte musicale.

Con “Midnight Again” la band dà forma ai pensieri, agli spunti e alle suggestioni che si sono susseguiti in questi anni di stasi riportando indietro le lancette del tempo e chiudendo un percorso partito molto prima, in una sorta di “eterno ritorno musicale”.

Le diverse storie di vita vissuta vengono raccontate tramite ballate evocative, accenni di soul e brani blues-rock dall’andamento squadrato e cubista, mantenendo nei propri testi un approccio velatamente ironico e restituendo un quadro sonoro dalle atmosfere internazionali.