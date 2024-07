"A tutta birra": sassofest 2024

Dal 18 al 21 luglio 2024 28esima edizione della festa della birra di Sasso Marconi.

Bionda o rossa, schiumosa al punto giusto ma soprattutto fresca, degustazioni accompagnate da musica e cabaret. "Sassofest" non è solo una festa dedicata ai giovani ma un evento pensato per la famiglia, un evento che si è negli anni differenziato dalle classiche "feste della birra" per la sua accoglienza e per gli spettacoli dedicati a tutti con una particolare attenzione ai prodotti offerti, non solo per quanto riguarda la birra, ma anche per la degustazione dei piatti "oramai tipici" della "Sassofest".