A un passo dal Big Bang: la nuova fisica dopo il Bosone di Higgs

Una conferenza spettacolo con i protagonisti di una delle scoperte di più importanti del secolo, di cui quest’anno si celebrano i 10 anni: quella del bosone di Higgs, l’ultima particella attesa per completare il quadro dei mattoni dell’universo, le particelle elementari e le loro interazioni. Con la conduzione di Serena Dandini e gli interventi musicali della Banda dell’Uku, un viaggio dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande, in una ricerca che prosegue per svelare i misteri sulla natura e le origini del nostro universo.



Con:



Fabiola Gianotti, Direttore Generale del CERN;

Gian Francesco Giudice, Direttore della divisione di fisica teorica del CERN;

Guido Tonelli, Professore all’Università degli Studi di Pisa;

Antonio Zoccoli, Presidente dell’INFN, Professore all’Università degli Studi di Bologna



Conduce Serena Dandini



Con la partecipazione musicale de La Banda dell’Uku