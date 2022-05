(Art City) Ababo Art Week: il programma di Accademia di Belle Arti

L’Accademia di Belle Arti di Bologna ha presentato questa mattina il calendario di ABABO ART WEEK, che si svolgerà dall'11 al 15 maggio 2022, in collaborazione con ART CITY Bologna, programma istituzionale coordinato da Istituzione Bologna Musei, in concomitanza con Arte Fiera.



L'Accademia apre nuovamente le sue porte al pubblico in occasione della settimana dell’arte bolognese, e lancia una serie di iniziative che includono ARTalk CITY, un ciclo di incontri con gli artisti protagonisti di ART CITY Bologna, e ABABO OPEN SHOW, la grande esposizione che occuperà tutti gli spazi dell’istituzione con le proposte artistiche di studenti e studentesse, presenti per la prima volta in uno stand ABABO ad Arte Fiera.



“Con ABABO ART WEEK, intendiamo trasformare l’Accademia in un luogo d’incontro per la città, aprirci a un confronto reale che tanto ci è mancato nel triste periodo della pandemia.” – dichiara la direttrice Cristina Francucci – “È così che sono nati, in collaborazione con Lorenzo Balbi, i talk con gli artisti del Main Program di ART CITY Bologna che ospitiamo in Aula Magna con l’intento di aprire un dialogo sulle pratiche creative contemporanee insieme a curatori, professori e studenti. ABABO ART WEEK è un evento per la città ma anche un importante momento formativo che coinvolge studentesse e studenti in tutti i suoi aspetti: dalla realizzazione dei video e dei ritratti per gli ARTalk CITY, alle visite guidate che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle opere esposte nella grande mostra ABABO OPEN SHOW e nello stand in Arte Fiera. I giovani sono i protagonisti di questo programma, è giusto dare loro spazio per immaginare e costruire il loro futuro che è anche quello di tutti noi”.



ARTalk CITY. Incontri in accademia con gli artisti del Main Program

Si parte con ARTalk CITY, il ciclo di cinque incontri con gli artisti di ART CITY Bologna 2022, previsti tutte le mattine alle 10.30 in Aula Magna. Benni Bosetto, Kipras Dubauskas, Carlos Garaicoa, Mattia Pajè e Italo Zuffi si racconteranno in prima persona a partire dal progetto artistico concepito per ART CITY Bologna 2022, in dialogo con curatori e docenti. Saranno inoltre protagonisti di brevi video-interviste realizzate da Veronica Santi, in collaborazione con studenti e studentesse del Corso di Linguaggi del Cinema e dell’Audiovisivo dell’Accademia di Bologna.

11 maggio, ore 10.30: Carlos Garaicoa dialoga con Maura Pozzati e Carmen Lorenzetti

12 maggio, ore 10.30: Mattia Pajè dialoga con Giovanni Rendina e Guido Molinari

13 maggio, ore 10.30: Kipras Dubauskas dialoga con Elisa Del Prete e Marinella Paderni

14 maggio, ore 10.30: Italo Zuffi dialoga con Lorenzo Balbi e Davide Ferri

15 maggio, ore 10.30: Benni Bosetto dialoga con Caterina Molteni e Cecilia Canziani



ABABO OPEN SHOW

L’Accademia di Belle Arti di Bologna torna a mettersi in mostra nell’ambito di ART CITY Bologna con ABABO OPEN SHOW, una grande esposizione che occuperà dall’11 al 15 maggio tutti gli spazi didattici e laboratoriali dell’Accademia con le opere di studentesse e studenti dei Dipartimenti di Arti Visive e di Progettazione e Arti Applicate.

L’accesso alla mostra sarà libero tutti i giorni dalle ore 9 alle 19, con ingressi contingentati, mentre sabato 14 maggio, in occasione della ART CITY White Night, l’orario sarà prolungato fino alle 24.

Lo stesso giorno, presso il centro sociale Labàs, si terrà la performance/sfilata Refuse, Resist, React del Biennio di Fashion Design, a cura di Elisabetta Zanelli, in due repliche alle ore 21 e alle ore 22.30.



Visite guidate

Il pubblico potrà accedere alla mostra ABABO OPEN SHOW e agli spazi storici dell’Accademia anche attraverso visite guidate gratuite su prenotazione, condotte da studentesse e studenti del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’arte.

Orari delle visite guidate: 11-13-15 maggio: ore 12 / 17 / 17.30

14 maggio; ore 12 / 17 / 17.30 / 20.30 / 21 / 21.30 / 22 / 22.30

Prenotazioni alla e-mail servizieducativi@ababo.it entro le 12 del giorno precedente.



ABABO @ ARTE FIERA

Quest’anno per la prima volta, l’esposizione dell’Accademia di Belle Arti di Bologna si estende anche all’interno di Arte Fiera con uno stand dedicato alle opere di studentesse e studenti, a cura di Valerio Dehò (Padiglione 15 / Stand F3). Il progetto espositivo, dal titolo Start up, vuole proporre l’immagine di un Accademia di Belle Arti predisposta ad affrontare l’evoluzione dei linguaggi artistici della contemporaneità, attraverso le opere di sei studentesse e studenti dei Bienni di specializzazione in Pittura (Xinhan Yu e Filippo Maestroni), Scultura (Andrea di Lorenzo), Fotografia (Giuseppe Anthony De Martino), Decorazione per l'architettura (Reyhaneh Alikhani), Grafica d’arte (Yasamin Marzooghfarhani). Il Biennio di Comunicazione e Didattica dell’arte partecipa con un contributo importante nel raccontare al pubblico le opere selezionate.



Convegno sul restauro del Contemporaneo

Mercoledì 11 maggio, in concomitanza con le giornate di ART CITY Bologna e Arte Fiera, l'Accademia di Belle Arti di Bologna organizza, in collaborazione con IGIIC (Gruppo Italiano dell’International Institute for Conservation), il tradizionale Convegno sul restauro del Contemporaneo, ormai giunto alla settima edizione. La Giornata di Studi, quest'anno è dedicata al recupero del legno come materiale primario e secondario, si svolgerà negli spazi dell'Accademia e vedrà confrontarsi curatori, restauratori, esperti di tecnologie attinenti al settore, dando spazio anche alle riflessioni di artisti, designer, scenografi. Per maggiori informazioni, visitare il sito di IGIIC.



Accademia di Belle Arti di Bologna, Aula Magna



