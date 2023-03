ABABO Boom! il programma di accademia di belle arti di bologna per boom! Crescere nei libri 2023

A partire dal 6 marzo 2023, nell’ambito di BOOM! Crescere nei libri, il festival dei libri e dell'illustrazione per l’infanzia organizzato in occasione della Bologna Children's Book Fair, l'Accademia di Belle Arti di Bolognapromuove il programma ABABO BOOM!, realizzato in collaborazione con Hamelin, Canicola, Alliance Française e Istituto di Cultura Germanica.



ABABO BOOM! comprende un ciclo di cinque incontri, tre mostre allestite negli spazi dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e una quarta mostra presso l'Alliance Française di Bologna / Istituto di Cultura Germanica. Dal 6 al 9 marzo 2023, inoltre, l'Accademia sarà presente alla Bologna Children's Book Fair (Pad. 30, stand D37), mettendo in mostra i libri pubblicati da studentesse e studenti e una selezione delle tesi più meritevoli dei corsi di Fumetto e Illustrazione: un'insostituibile occasione per esplorare il mercato internazionale e avviare i primi contatti professionali. Mercoledì 8 marzo dalle 16 alle 18, all’interno dello stand D42, studentesse e studenti del Biennio interpreteranno la sagoma della città di Bologna, nell’ambito dell’evento Live Drawing Performanceorganizzato da Concorso Internazionale di Illustrazione BOit! promosso dalle associazioni CIVICO32 e MENOPERMENO.



Il ciclo di cinque incontri, ospitato nell'Aula Magna dell'Accademia, parte lunedì 6 marzo alle ore 16.30 con l'esordiente Majid Bita, autore della graphic novel Nato in Iran (Canicola, 2023), che alterna autobiografia e surrealtà poetica per dipanare quella rapida trasformazione dell’Iran dopo la rivoluzione Khomeinista del 1979. Moderano Enrico Fornaroli, Gianluca Costantini. Gli spazi dell'Accademia accoglieranno inoltre una mostra omonima di tavole che raccontano la vita di Bita in Iran tra contraddizioni, litigi politici e famigliari, censura, speranza e delusione derivata dai movimenti di disobbedienza civile che lo hanno portato a lasciare il suo paese per vivere in Italia, dove si è diplomato al biennio di Linguaggi del fumetto dell’Accademia di Bologna.

Martedì 7 marzo alle ore 11, la grande illustratrice Rébecca Dautremer sarà protagonista dell'incontro Riscritture, in cui racconterà, in dialogo con Daniele Brolli e Ilaria Tontardini, il percorso che l'ha portata a trasformare grandi classici, come le fiabe di La Fontaine e Uomini e topi di John Steinbeck, in albi illustrati e romanzi grafici. L'evento è a cura di Hamelin, Erasmus Mundus in Culture Letterarie Europee, in collaborazione con Rizzoli e cofinanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea.

Lo stesso giorno alle ore 16.30 sarà la volta di Un altro Morandi, un dialogo attorno ad Elsa, Morandi e l’Uovoverde di Sarah Mazzetti (Canicola, 2023), un libro sperimentale e una mostra (presso Casa Morandi e il MAMbo), in cui il fumetto si fonde con l’illustrazione, la fotografia, il collage per dare vita a un omaggio al grande pittore e incisore Giorgio Morandi. L'evento, in collaborazione con Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, sarà moderato da Ilaria del Gaudio.

Giovedì 9 marzo alle ore 10, si potrà assistere a Tana libera tutti con la coppia Camille Jourdy e Lolita Séchan che, in dialogo con Thomas Gabison e Ilaria Tontardini, parleranno del fumetto Cachée ou pas, j’arrive!, realizzato a quattro mani ed edito da Actes Sud. Il titolo dell'incontro è lo stesso della mostra presso la sede di Hamelin, in collaborazione con Institut Français Italia, Conservatorio G. B. Martini, Actes Sud.

Il ciclo si chiuderà lo stesso giorno alle ore 16 con Le cose preziose, una conversazione con Beatrice Alemagna (protagonista anche della mostra omonima presso Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna), che mira a ripercorrere la ricca produzione di una delle autrici italiane più riconosciute a livello internazionale, mettendo in luce temi e caratteristiche stilistiche che da sempre l'attraversano. L'evento, moderato da Ilaria Tontardini ed Emilio Varrà, vede la collaborazione di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Bologna Children’s Book Fair e Topipittori.

Tutti gli incontri saranno ad accesso libero, fino a esaurimento posti senza prenotazione.



Oltre a quella dedicata a Majid Bita, l'Accademia di Belle Arti di Bologna ospiterà altre due mostre, che presenteranno i lavori di studentesse e studenti del Biennio di Linguaggi del Fumetto e Illustrazione per l’editoria: Going Places, a cura di Andrea Bruno, che a partire dalla lettura di uno degli studi più recenti nell’ambito della critica del paesaggio (Paesaggio civile di Serenella Iovino, 2022), propone brevi storie a fumetti che coniugano la ricerca formale sul grande formato, con l’esplorazione dei luoghi, intesi come “testi” complessi, da leggere, decodificare, riscrivere; Mrs Orange and Mr Blue, a cura di Sara Colaone, pone invece il focus su arancio e blu come punto di partenza per un'esplorazione del mondo materiale (flora, fauna, arte) e immateriale (noi stesse e il nostro corpo) condotta attraverso le regole dell'illustrazione divulgativa, che con la sua lente di ingrandimento ci conduce attraverso la loro riscoperta.

Le tre mostre apriranno al pubblico lunedì 6 marzo alle ore 18 e proseguiranno fino al 20 marzo, dal lunedì al venerdì (ore 9-18.30), sabato (ore 9-13.30).



Si rinnova, infine, anche quest'anno l'appuntamento con la mostra che vede protagonisti studentesse e studenti di prestigiose Scuole d'Arte internazionali, coordinate dall'Accademia di Belle Arti di Bologna e ospitata presso la sede dell'Alliance Française di Bologna e dell'Istituto di Cultura Germanica (via de' Marchi, 4). Il tema scelto per l'edizione 2023, All the colors of Noir, è ispirato alla grande tradizione letteraria e cinematografica del genere Noir, nell’ambito delle celebrazioni per il decennale dalla scomparsa di Luigi Bernardi. La mostra, che aprirà al pubblico mercoledì 8 marzo alle ore 18, include le illustrazioni di studentesse e studenti di Accademia di Belle Arti di Bologna, École Supérieure d’Arts et Médias di Caen-Cherbourg, Hochschule für Angewandte Wissenschaften di Hamburg, La Massana Arts & Design School di Barcelona e Shenkar College di Tel Aviv (fino al 28 aprile, dal lunedì al venerdì, ore 10-13 e 15-19 | www.afbologna.it/)



Venerdì 10 marzo alle ore 10.30, l’Aula Magna dell’Accademia ospiterà infine la masterclass di Christine Morault per LXL. Leggere per leggere Bologna, progetto di Hamelin cofinanziato dall’Unione europea | FSE | PON METRO 14-20: Leggere l’infanzia. Trent’anni di éditions MeMo tra editoria per l'infanzia e promozione della lettura.



ABABO BOOM! fa parte della quinta edizione di BOOM! Crescere nei libri, il festival dei libri e dell'illustrazione per l'infanzia, promosso dal Comune di Bologna e da BolognaFiere, a cura del Settore Biblioteche e Welfare Culturale e Hamelin, nell’ambito del Patto per la lettura Bologna e in occasione della 60° edizione di Bologna Children's Book Fair. Si svolgerà dal 1 marzo al 5 maggio 2023, riempiendo Bologna e la Città Metropolitana di appuntamenti dedicati ai libri per l'infanzia: oltre 35 mostre, più di 120 eventi tra laboratori, proiezioni, incontri per un totale di 70 spazi coinvolti. Per il programma completo: www.boomcrescereneilibri.it