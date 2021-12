About Party: Christmas Edition al Mercato Sonato

Sabato 18 dicembre ll party di Natale di About al Mercato Sonato.

Più di una festa, un’immersione in un’esperienza multisensoriale lunga una notte che contamina generi e arti, tra musica, installazioni, progetti multimediali, videoart e live digital painting. Un viaggio che mette al centro i creativi e il loro modo di leggere e interpretare alcune sfide del mondo contemporaneo.

Organizzato da About Bologna insieme a Mercato Sonato e in collaborazione con Arci Bologna, all’interno del progetto Polimero di Arci Emilia Romagna, con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Programma:

ore 21 – Apertura porte

ore 21.30 – Show di videoart e live digital painting di Serena Zaniboni, accompagnata dal dj set di Onokai. Disegnerà live utilizzando l’iPad come tela. Un viaggio dedicato al coraggio delle donne e al periodo culturale e antropologico odierno.

ore 22.30 – Dj Set Frank Siciliano.

ore 23 – Koralle live – “Still Life” Release Party.

dalle 00 alle 02 – Aftershow Party con Dj Set Frank Siciliano.

Per tutta la serata: Contemporary art exhibition a cura di TIST – This Is So Temporary – e con l’intervento site-specific “Wall” dal progetto “Anaktisi. Archeologia del futuro” di Michele Liparesi e il progetto video “It’s a Shark Business!” di Davide Ghelli Santualiana.