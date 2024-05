"Abrahms Barn/figli di Abramo"

Due compagni di viaggio, un attore e una guida palestinese appassionata di film western, partono da Gerusalemme per immergersi nella ricerca dell’Abramo perduto. Affabulazione, ironia, riferimenti all’attualità sono le chiavi per far rivivere, come in un mistero buffo, storia, mito e leggenda del primo credente monoteista dell’Umanità.



Abramo emerge come figura innovatrice, il cui perenne peregrinare dalla Mesopotamia all’Egitto, dalla Cisgiordania alla Penisola arabica, ha plasmato la storia dell’essere umano. Questo viaggio mette in luce le origini delle tre grandi fedi monoteiste, rivelando le comuni discendenze e i conflitti ereditati fra i popoli gemelli.



In Figli di Abramo di Svein Tindberg, tradotto e rappresentato per la prima volta al di fuori della Scandinavia, Stefano Sabelli ci conduce in un viaggio di narrazione ricco di esperienze personali, trasformando l’originale norvegese in un racconto colto, divertente e mediterraneo.



In un mondo segnato dalla polarizzazione e dalla divisione, Figli di Abramo si pone come un’epica narrazione che promuove la gioia della comunità e l’importanza della consapevolezza reciproca.



Stefano Sabelli e Giancarlo Iumiento sono fondatori e co-direttori del Teatro del Loto, in provincia di Campobasso. Insieme hanno realizzato diversi spettacoli, come L’asino di Jon Fosse, presentato a Teatri di Vita l’anno scorso, compiendo inoltre un’intensa ricerca ed esplorazione delle religioni e civilta?: dopo Le Vie del Buddha, l’attuale Figli di Abramo completa infatti il dittico teatrale Le Vie dei Profeti.



Svein Tindberg, attore-drammaturgo norvegese del Det Norske Teatret di Oslo, ha ottenuto successo con spettacoli di teatro di narrazione come Il Vangelo secondo Marco e Gli Atti degli Apostoli. Il suo debutto da drammaturgo, Abrahams Barn, ha riscosso grande successo in Norvegia. Oltre al teatro, ha esplorato temi scientifici e religiosi nel suo nuovo testo La particella di Dio, incentrato sulla scoperta del Bosone di Higgs.