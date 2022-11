"Acid Mothers Temple" in concerto al Covo

Venerdì 11 novembre gli "Acid Mothers Temple" live al Covo Club. Opening act The Winstons.

L’universo tentacolare degli Acid Mothers Temple ha preso vita nel 1995, da Kawabata Makoto. Originariamente era un collettivo soul che comprendeva musicisti, ballerini, artisti, agricoltori, canalizzatori, ex-yakuza, ricercatori di sirene e vagabondi professionisti e che ha sempre avuto al centro della sua missione una dedizione per l’improvvisazione. Ora, con una storia di oltre due decenni e una discografia composta da oltre cento dischi, per non parlare delle numerose uscite soliste e dei side-project, il gruppo non mostra nessun segno di cedimento nel ritmo della loro energia creativa.

Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso UFO sono l’incarnazione più importante del collettivo AMT, con i fondatori Kawabata e Higashi, il membro di lunga data Tabata, oltre alla sezione ritmica appena reclutata di Sakamoto e Uchida che si sono uniti al gruppo nel 2015. La band è in tournée nel mondo praticamente ogni anno.