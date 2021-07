"ACQUA IN BOCCA"

Passeggiata con cena a sorpresa alla scoperta delle acque di Casalecchio!

28.07.2021

Quali memorie conserva l’acqua?

Quanti misteri ci può rivelare immergendosi nell’atmosfera dei canali in cui corre?

L’acqua sente, ricorda e parla, l’acqua culla, trascina, avvolge…lasciati trasportare dal suo flusso: ti racconterà storie, aneddoti e segreti che solo l’acqua e la sua corrente ti possono svelare!



Attraverso una passeggiata tra sentieri, canali, manufatti idraulici, luoghi nascosti e sconosciuti, scoprirai, tappa dopo tappa, un itinerario segreto accompagnato dalle voci narranti di chi le acque le conosce bene… solo al termine di questo suggestivo percorso troverai ad attenderti la sorpresa di un pic-nic con musica in una cornice insolita.



E per “un’immersione completa” indossa un particolare blu e goditi pienamente la serata sulle acque!



L’iniziativa è organizzata da Canali di Bologna, in collaborazione con l’Associazione Musica e nuvole e con il contributo di CAE e Galletti Spa, e fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica e di "A mente fresca 2021. È bello esserci", il calendario estivo di eventi promosso dal Comune di Casalecchio di Reno con il coordinamento del servizio Casalecchio delle Culture.



EVENTO SOLO SU PRENOTAZIONE

Info e prenotazioni: 389.5950213; prenotazioni@canalidibologna.it

www.canalidibologna.it



Dove? Dalle ore 18:30 presso la Casa per la Pace Via Dei Canonici Renani, 8 – Casalecchio di Reno (PARTENZE A GRUPPI SCAGLIONATE)

Durata percorso: 1h 30’ circa

Per chi? Adatto a tutte le età

Costo comprensivo di passeggiata animata e Pic-nic con musica

Adulti 35€

Bambini (4-11 anni) 25€



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...