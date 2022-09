"Acqua in bocca": passeggiata con cena a sorpresa alla scoperta delle acque di Casalecchio

Passeggiata con cena a sorpresa alla scoperta delle acque di Casalecchio



Sai qual è il bello della corrente? Porta con sé segreti che affiorano a poco a poco.

Casalecchio di Reno è attraversata da acque e canali che racchiudono innumerevoli misteri. L’acqua sente, ricorda e parla, l’acqua culla, trascina, avvolge… lasciati trasportare dal suo flusso: ti racconterà storie, aneddoti e segreti che solo l’acqua e la sua corrente ti possono svelare.

Attraverso una passeggiata tra canali, sentieri, paraporti, luoghi nascosti e sconosciuti, scoprirai, tappa dopo tappa, un itinerario segreto accompagnato dalle voci narranti di chi le acque le conosce bene… Il 17 settembre ti accompagneremo in un viaggio eccezionale alla loro scoperta: un itinerario in quattro tappe, durante le quali vi saranno svelate le storie, le curiosità e le tradizioni del Canale Reno al ritmo della sorpresa.

Alla fine della passeggiata, un’atmosfera inconsueta e suggestiva farà da sfondo ad uno speciale cena con musica. E per “un’immersione completa” indossa un particolare blu e goditi pienamente la serata sulle acque!





EVENTO SOLO SU PRENOTAZIONE

Info e prenotazioni: prenotazioni@canalidibologna.it https://tinyurl.com/acquainbocca

Dove? Dalle ore 17:45 partenze area giochi Parco Zanardi (ingresso al parco da via Caravaggio o da Via Porrettana di fronte a via Jacchia)

Durata percorso: 1h 45’ circa

Per chi? Adatto a tutte le età.

Costo comprensivo di passeggiata animata e cena con musica in location esclusiva

Adulti 30€

Bambini (4-11 anni) 20€



Come arrivare: Bus 20, 21 83, 94 fermata Croce (6 min a piedi) o Crocifissi (4 minuti a piedi)



Parcheggio: Parcheggio pubblico Via Gaspari (con ingresso diretto al parco)