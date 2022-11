"Acque nascoste": torrenti, canali, chiaviche e battocchi

Sabato 19 novembre secondo appuntamento con "Acque nascoste".

I bolognesi, abitanti di una città che non è attraversata da alcun fiume (ma abituati “a dicer sipa tra Savena e Reno”. come dice Dante nel XVIII canto dell’Inferno), hanno imparato nel tempo a “catturare” le acque dai due fiumi che la contornano ed a ricavare da esse l’energia necessaria al suo sviluppo; ma queste acque non sono solo i canali di Reno e Savena, bensì costituiscono una fittissima rete di torrenti, canali, chiaviche e battocchi, in gran parte (oggi) sotterranei e sconosciuti ai più. Nell’incontro, del 19 novembre, verrà illustrata questa rete e come si è andata formando e modificando nel tempo.

19 novembre alle ore 10.00 - Visita all’Opificio delle acque. Ritrovo davanti all’Opificio via Monaldo Calari, 15 (angolo via della Grada-Bologna) con Maria Cecilia Ugolini (Italia Nostra) e Andrea Bolognesi (direttore del Consorzio dei canali di Reno e Savena).