Adele Madau in concerto: "The sound of objects"

Venerdì 9 settembre doppio appuntamento con la musica a Fienile Fluò (via di Paderno,9, Bologna) alle 19 e alle 20.30 con il concerto "The sound of objects – Special edition" della compositrice e violinista cagliaritana Adele Madau.



La sua ricerca esplora le possibilità sonore di vari oggetti quotidiani, il cui suono viene amplificato e rielaborato: dall' immaginario sonoro che scaturisce dall'anima degli oggetti e dalla loro interazione con il violino, si sviluppano composizioni che spaziano da una rivisitazione contemporanea della musica sarda al rock alla musica minimale, dal flamenco alla samba, dal tango alla musica contemporanea e alla cumbia (ingresso €5).



L'evento fa parte di Scena Natura, la rassegna di musica, teatro, danza, cinema ed esperienze immersive nella natura in programma fino al 16 settembre a Fienile Fluò.