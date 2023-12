Come si costruisce un dialogo autentico con le/gli adolescenti? Che cos'è oggi l’affettività?



Giovedì 14 dicembre, Fondazione Golinelli, nell'ambito del progetto Scuola delle Idee, invita genitori, famiglie, insegnanti, comunità educante e persone interessate all'incontro gratuito "Adolescenti ed emotività: dialoghi e condivisioni per una conoscenza e un’educazione all’affettività".



L’appuntamento, previsto all'Opificio Golinelli dalle 17.30 alle 19, affronta la tematica dell'affettività nell'ambito di un'educazione all'emotività rivolta sia alle/agli adolescenti che alle persone adulte. Con Aurora Sergi, psicologa e psicoterapeuta della Scuola Secondaria di I grado Paritaria Scuola delle Idee, saranno approfonditi questi temi per dialogare e costruire insieme un alfabeto emotivo in grado di migliorare la comunicazione tra adolescenti e adulti in un mondo sempre più complesso.



AURORA SERGI

Psicologa e psicoterapeuta a Scuola delle Idee, specializzata in prevenzione, trattamento, diagnosi e cura di adolescenti, adulti e coppie, con un Master sui DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento).





La partecipazione è gratuita previa prenotazione sul sito di Fondazione Golinelli