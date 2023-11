Aeham Ahmad e Ahmad Rashid in concerto a Bologna

Il viaggio di Musica Insieme tra le rive del Mediterraneo lambisce la Siria con la voce unica di Aeham Ahmad, il “pianista delle macerie”, immortalato in uno scatto divenuto virale mentre suona il pianoforte nel campo profughi di Yarmouk. Insignito nel 2015 dell’International Beethoven Prize for Human Rights, Ahmad è autore di due libri (Il pianista di Yarmouk e Taxi Damasco, edizioni La nave di Teseo) nei quali racconta storie di popoli e di guerre dimenticate. Sopravvissuto egli stesso al naufragio di un gommone sulla rotta per Lesbo, il suo Mediterraneo è una via di fuga per chi cerca la libertà e una nuova vita, e troppo spesso vi trova la morte in mancanza di mani tese a raccoglierlo e ad accoglierlo. Nella sua musica, affiancato dalle percussioni di Ahmad Rashid, Ahmad unisce tradizione europea e nordafricana in un sound ammaliante e travolgente.

Il concerto sarà preceduto da un incontro pubblico con Aheam Ahmad, sabato 18 novembre alle ore 17.30 presso le librerie Coop Ambasciatori per parlare dei suoi libri "Il pianista di Yarmouk e Taxi Damasco", edizioni La nave di Teseo.