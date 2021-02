Il Cardinale Zuppi partecipa alla restituzione alla città dell’affresco di Palazzo Bianchetti

Sabato 20 febbraio alle ore 14.30 in Piazza Aldrovandi il Card. Zuppi parteciperà alla restituzione alla città dell’affresco di Palazzo Bianchetti. Il restauro si inserisce nell’ambito del progetto “P’Arte la Run” col patrocinio del Comune di Bologna e dell’Opera “Madonna della Fiducia”

L'evento legato alla “Run for Mary”

L’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi parteciperà sabato 20 febbraio alle ore 14.30 alla restituzione alla città dell’affresco posto sulla parete di Palazzo Bianchetti, lato Piazza Aldrovandi. L’evento rientra nelle iniziative di “P’Arte la Run”, progetto legato alla “Run for Mary” che si svolge durante la permanenza in città della Madonna di San Luca. L’inaugurazione è organizzata da “Via Mater Dei” e Ufficio diocesano per lo sport, turismo e pellegrinaggio, è patrocinata dal Comune di Bologna - Quartiere Santo Stefano e dall’Opera “Madonna della Fiducia” e vi parteciperanno, nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid, anche autorità istituzionali, civili e rappresentanti degli enti e delle associazioni che hanno contribuito all’evento.

L’affresco è databile alla fine del XVI secolo e rappresenta una Crocifissione con le figure della Vergine e di San Giovanni insieme ai Santi Pietro e Paolo. Nella raffigurazione si scorgono anche le Due Torri di Bologna.

«“P’Arte la Run” – afferma don Massimo Vacchetti, direttore dell’Ufficio diocesano per lo sport, turismo e pellegrinaggio – nasce dal bisogno di recuperare, non solo per un senso civico, una certezza perduta. Uno sguardo materno può questo: dare la vita. È molto più che pulire e restaurare. Una cosa piccola il cui valore è niente. Abitare la Città, con i suoi portici, gli incroci dei palazzi, le piccole viuzze, rende bella la vita. Siamo, infatti, consapevoli che ciò che rende bella la strada rende bella la vita».

L’evento ha ricevuto il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Agenzia Petroniana Viaggi, Associazione Via Petroni e dintorni, Confcommercio Ascom Città Metropolitana di Bologna, Antal Pallavicini, Ford-Stracciari, EmilBanca e Fondazione Rusconi.

Per informazioni www.chiesadibologna.it