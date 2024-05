"Afrikaans": la mostra fotografica

Afrikaans – Sguardi dal Kenya. Mostra fotografica di Caterina Romeo



Dalla lingua del sud Africa agli sguardi del Kenya.

Ho voluto dare un titolo, a questa mia mostra, che fosse agli antipodi di cio’ che mi ha colpito di questi uomini.

Non vi e’ nessuna lingua a noi comprensibile, se non studiata, ma vi e’ un solo “linguaggio” comprensibile alla sensibilita’ umana, e’ quello e’ il linguaggio degli occhi!

Kenya…un percorso per immagini e racconti tra le tribu’ della Regione del Turkana.

Njemps, Pokot, Samburu, Turkana, Gabbra, Rendille.

Popoli cosi’ lontani dal nostro vivere e comprendere che solo l’ incontro con gli sguardi puo’ accomunarci!

Questi i loro occhi…questo il mio “sguardo”!

Quale sara’ il vostro dopo questa mostra?



Caterina Romeo



Nata in Calabria nel 1966, trasferita a Ravenna e poi a Bologna dove attualmente vivo…



Chiesi la mia prima macchina fotografica come regalo di promozione della terza media, con la quale gia’ pensavo di immortalare mondi sconosciuti.

Il genere che piu’ mi attirava e mi attira e’ la Street e il Ritratto..su entrambi i generi pero’ non mi cimentavo mai..mi sentivo impreparata e provavo quasi una forma di riverenza….

Recentemente però, nei miei ultimi viaggi in Nepal e ora in Kenya, la macchina fotografica e i ritratti ai bambini e alla gente del posto hanno trovato ampio spazio e soddisfazione…i colori e i visi di questi popoli sono stupore ogni volta per me.

Il comune denominatore delle mie fotografie, mi è stato sempre riferito, essere la luce in chiave bassa e una vena malinconica che si denota dai colori… scelgo sempre con attenzione , anche su soggetti colorati come i fiori, la luce e i toni da dedicargli.

Ma come dico sempre: “La foto piu’ bella è quella che non ho scattato”!

Amministratrice del gruppo fotografico

“Photo Grafia”, organizzo ogni anno una mostra collettiva che raduni tutti i membri.



Questa e’ la mia prima “personale”.