Afro American Connection - BLUES NIGHT

Continua la rassegna del Teatro Comunale di Bologna intitolata “Afro American Connection”, con un secondo appuntamento in programma il 14 maggio all'Auditorium Manzoni dal titolo “Blues night”, dedicato all'incredibile impatto che il blues ha avuto sulla musica contemporanea. Il tour inglese di Bo Diddley insieme ai Rolling Stones aprì la mente a una generazione di artisti che, passando per quei fraseggi, fecero nascere il beat e tutti i suoni che ne derivarono; mentre nella patria del blues, personalità come Jimi Hendrix riaccendevano la fiamma del tribalismo, portando questa musica sui palchi della ribellione. La direzione e le trascrizioni originali sono affidate questa volta a Massimo Morganti, per ripercorrere brani come Crossroad Blues, Red House e Baby Please Don’t Go. Sul palco insieme alla TCBO Brass Band, nuova formazione composta dagli ottoni dell'Orchestra del Teatro Comunale, la cantante Emma Nolde.

A fare da filo conduttore lo storytelling di Pierfrancesco Pacoda, per immergere il pubblico in quella scena culturale e musicale che ha rivoluzionato il linguaggio e il mercato musicale contemporaneo.

I biglietti, a 15 euro (intero) e 10 euro (ridotto Under30), sono in vendita online tramite Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Comunale (Ingresso Piazza Verdi), dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18 e il sabato dalle 11 alle 15. I biglietti sono in vendita anche il giorno dell'evento presso l’Auditorium Manzoni da 1 ora prima fino a 15 minuti dopo l’inizio dello spettacolo.