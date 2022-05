Afro American Connection - FUNK NIGHT | Anna Bassy e TCBO Brass Band

Chiude la rassegna del Teatro Comunale di Bologna intitolata “Afro American Connection” una serata dal titolo “Funk night”, il programma il 20 maggio all'Auditorium Manzoni. Il funk è il suono della danza e dell’Africa che invade definitivamente le metropoli, “colonizza” il rock, si fa torrida colonna sonora dei ghetti che reclamano la loro poetica bellezza, fa nascere linguaggi musicali che diventano stili di vita come l’hip hop, seduce i grandi interpreti dell’avanguardia rock, unisce per sempre il centro e la periferia. Firma gli arrangiamenti della serata conclusiva Massimo Zanotti, alla guida della TCBO Brass Band, nuova formazione composta dagli ottoni dell'Orchestra del Teatro Comunale, affiancata dalla voce di Anna Bassy in brani come Good Times, Sir Duke e Papa’s Got a Brand New Bag.

A fare da filo conduttore lo storytelling di Pierfrancesco Pacoda, per immergere il pubblico in quella scena culturale e musicale che ha rivoluzionato il linguaggio e il mercato musicale contemporaneo.

I biglietti, a 15 euro (intero) e 10 euro (ridotto Under30), sono in vendita online tramite Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Comunale (Ingresso Piazza Verdi), dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18 e il sabato dalle 11 alle 15. I biglietti sono in vendita anche il giorno dell'evento presso l’Auditorium Manzoni da 1 ora prima fino a 15 minuti dopo l’inizio dello spettacolo.