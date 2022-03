Afro American Connection - SOUL NIGHT | Awa Fall e TCBO Brass Band

Da James Brown a Michael Jackson, da Aretha Franklin a Amy Winehouse, da Stevie Wonder a Lionel Richie. Sono alcuni dei grandi nomi che faranno da colonna sonora alla nuova rassegna del Teatro Comunale di Bologna intitolata “Afro American Connection”, in programma dal 2 aprile al 20 maggio all'Auditorium Manzoni con tre spettacoli che raccontano la storia della black music afroamericana. Protagonista di tutti gli appuntamenti è la TCBO Brass Band, nuova formazione composta dagli ottoni dell'Orchestra del Teatro Comunale, affiancata di volta in volta da una cantante. A fare da filo conduttore lo storytelling di Pierfrancesco Pacoda, per immergere il pubblico in quella scena culturale e musicale che ha rivoluzionato il linguaggio e il mercato musicale contemporaneo.

Si parte sabato 2 aprile alle 21 con la “Soul night”, che mette al centro il genere soul, dolce e seducente, con le sue canzoni d’amore e ballate intrise di malinconia. Un'avventura che si sviluppa dagli anni ’60, grazie ad artisti come Otis Redding e Stevie Wonder e a case discografiche come la Motown e la Stax, mescolando jazz, rhythm and blues e pop, sino alla scoperta del soul da parte delle nuove generazioni, che lo accostano alla cultura sonora urban, con cantanti come D’Angelo e Amy Winehouse. Sul podio della TCBO Brass Band Michele Corcella, autore anche degli arrangiamenti inediti. Protagonista la voce di Awa Fall. Tra le celebri canzoni che verranno eseguite figurano Soul Man, Tainted Love e Brown Sugar.

Si prosegue sabato 14 maggio alle 21 con la “Blues night” insieme alla cantante Emma Nolde per ripercorrere brani come Crossroad Blues, Red House e Baby Please Don’t Go. Ultimo appuntamento venerdì 20 maggio alle 21 con la “Funk night” per riascoltare insieme alla voce di Anna Bassy pagine come Good Times, Virtual Insanity e Papa's Got a Brand New Bag.

I biglietti, a 15 euro (intero) e 10 euro (ridotto Under30), e l'abbonamento ai 3 spettacoli, a 30 euro, sono in vendita online tramite Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Comunale (Ingresso Piazza Verdi), dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18 e il sabato dalle 11 alle 15. I biglietti sono in vendita anche il giorno dell'evento presso l’Auditorium Manzoni da 1 ora prima fino a 15 minuti dopo l’inizio dello spettacolo.