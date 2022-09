Sabato 24 settembre gli Afrodelic live sul palco del Festival DiMondi.

Afrodelic è il progetto solista del chitarrista e produttore Victor Diawara, che nel 2022 ha pubblicato il suo album di debutto "Dusunkun Hakili" (La memoria del cuore). La raccolta di canzoni è un tributo al padre, rispettato scrittore e poeta maliano Gaoussou Diawara, scomparso nel 2018. Nato in Lituania, cresciuto in Mali, Victor ha vissuto in Germania e Irlanda prima di tornare definitivamente in Lituania, paese natale della madre, nel 1997. Qui ha formato gli Skamp, una band che è diventata molto popolare in Lituania alla fine degli anni 2000 (ha pubblicato 8 album, vinto numerosi premi ed è stata nominata due volte agli MTV European Music Awards). Il progetto Afrodelic nasce nel 2018: un intrigante mix di musica africana e ritmi elettronici.