“Nuova luce in camera oscura: ritrovarsi in una foto”: la mostra di Ageop ricerca

Venerdì 29 settembre alle ore 11.30, sarà inaugurata la mostra fotografica “Nuova luce in camera oscura: ritrovarsi in una foto” ospitata nell'atrio del Padiglione 5 delI'RCCS Policlinico di Sant’Orsola. Parteciperà Chiara Gibertoni, Direttore Generale del Policlinico. Il progetto, realizzato con il sostegno della Fondazione Carisbo, si inserisce tra le attività che Ageop svolge da molto tempo in favore della riabilitazione psicosociale degli adolescenti, nella consapevolezza che bisogna superare i limiti della mera presa in carico ospedaliera per accompagnare i ragazzi e le ragazze in un percorso di condivisione di esperienze ed emozioni, di sviluppo di risorse relazionali oltre che di capacità individuali.

L'esposizione è il risultato di un laboratorio fotografico organizzato da Ageop, in collaborazione con Shado Officina Fotografica, che ha coinvolto alcuni ragazzi che hanno vissuto parte della loro vita nel reparto di Oncologia pediatrica del Policlinico di Sant’Orsola. I giovani autori presentano attraverso i loro scatti il concetto di “cambiamento” declinandolo secondo la loro libera interpretazione. La mostra sarà aperta al pubblico e visitabile gratuitamente fino al prossimo 12 ottobre 2023.

“Cosa accomuna la proiezione docufilm dedicato a Nino Migliori alla mostra fotografica dei ragazzi Ageop lo si comprenderà dall’emozione della scoperta, dalla capacità espressiva del Maestro Migliori e dei giovani autori di dare una forma visiva e reale al sentimento di meraviglia di cui tanto avvertiamo oggi la necessità.” Così commenta Francesca Testoni, direttrice di Ageop. “Il Maestro e i giovani fotografi ci emozionano con lo stupore e le luci con cui nei loro scatti ci donano nuove interpretazioni della realtà. La curiosità e la meraviglia del loro sguardo si posa sulla realtà nelle sue varie manifestazioni, rielaborandola e restituendocela con la sensibilità della loro espressione artistica.”