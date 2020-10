Agharta - presentazione e letture dal sottosuolo virtuale

#Agharta sbarca a Bologna. Presentazione del nuovo libro distopico italiano fissata per sabato 24 ottobre , alle 17 30, presso la Libreria Esoterica Ibis, in via Castiglione 11/b. Nell'occasione saranno presenti l'autore, Orione Lambri, la curatrice editoriale e illustratrice, Vanessa Zanzelli, e Tobia Desalvo, Radio Città Fujiko, che introduce e modera la serata. Prenotazione obbligatoria (tel. 051 239818; info@ibisesoterica.it; https://libreriaesotericaibis.it/)

AGHARTA, un romanzo distopico

AGHARTA è un romanzo distopico, con rimandi esoterici ed ermetici a partire dall'ambientazione: il quartiere dell'Argotique di Shamballah, capitale di AGHARTA, in cui si svolge buona parte della trsma di gioco del sottosuolo virtuale.

Durante la presentazione verrà illustrata la trama e saranno approfonditi alcuni aspetti salient drlla narrazione, propedeutici alla lettura del libro e in linea con l'uditorio.

Letture a più voci di brani evocativi, domande serrate, illustrazione del percorso editoriale intrapreso e della community creata fra le bookstagrammer di Instagram, il backstage dello scrittore, sono alcuni degli aspetti--cardine della presentazione, che cambia sempre a seconda del contesto (città, tipologia dell'evento, ecc.).

L'autore

Orione Lambri: Bolognese, 47 anni, autore del libro, pubblicitario, esperto di comunicazione digitale. Nel 2008 ha fondato lo studio Lance Libere, di cui cura la direzione creativa. AGHARTA è il suo primo romanzo.





