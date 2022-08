"Agosto con noi" 35° edizione

Dal 3 al 16 agosto torna a Ozzano per la sua 35° edizione "Agosto con noi". Quattordici serate di musica e buon cibo per sostenere la ricerca indipendente contro il cancro del Ramazzini".

Andrea Mingardi, Beppe Carletti, Yuri Cilloni dei Nomadi, Franco Fasano, Iskra Menarini, Fio Zanotti, Ricky Portera, Antonio Maggio, e Ivan Cattaneo saranno alcuni degli oltre cento artisti che si esibiranno nel corso della 35° edizione di "Agosto con Noi",

Non solo musica, anche tanta buona cucina: ogni sera, a partire dalle 18,30, si accenderanno i fornelli del grande stand gastronomico al coperto di Agosto con Noi. Primi piatti, secondi, crescentine, affettati e altre tipicità del territorio a disposizione per i tanti che sceglieranno di cenare all’aperto in attesa della musica.