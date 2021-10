Agribu a Budrio

Torna #AGRIBU e rende omaggio allo scrittore e gastronomo Pellegrino Artusi



La 28^ rassegna #AGRIBU, in programma a Budrio nei giorni 1-2-3 e 7-8-9-10 ottobre, rende omaggio allo scrittore e gastronomo Pellegrino Artusi, fautore della cucina italiana moderna che con il suo manuale di cucina pubblicato nel 1891 ha contribuito, non solo a tavola, a costruire l’identità degli italiani.



Riprendendo i principi della filosofia artusiana, quali il rispetto del territorio e della stagionalità dei prodotti, si affronterà inoltre il tema della Sostenibilità alimentare, intesa come cibo nutrizionalmente sano a basso impatto ambientale, attento alla conservazione della biodiversità e degli ecosistemi, il più possibile locale, equo e accessibile a tutti.



Fulcro della rassegna sarà il Budrio Borgo Food BBF disposto nell’area parcheggio della stazione Budrio Centro, articolato in diversi settori dove espositori provenienti da tutta Italia proporranno i loro prodotti tipici in gustose varianti.



Novità di quest’anno sarà poi l’area Food a tema, presente nell’area Ex Lavatoio di Via Verdi, parcheggio stazione e Parco Alessandrini, dove la rassegna Artusiana ospiterà lo show cooking in cui si alterneranno Chef e i ragazzi degli Istituti Alberghieri delle provincie di Bologna, Ravenna e Ferrara.



L’evento Green Farm offrirà la possibilità di acquistare prodotti freschi, biologici, a km 0 di aziende agricole del nostro territorio; nella stessa location cene a tema tra le quali una proposta vegana. Alimentazione, salute e attività fisica sono strettamente legate fra loro, non mancheranno gli incontri sul benessere presso lo Spazio Incontri (ex Lavatoio).



Il calendario di appuntamenti e iniziative a tema enogastronomico legate alla manifestazione sarà particolarmente ricco: cene, aperitivi e degustazioni presso i ristoranti, le gastronomie, le gelaterie e le pasticcerie di Budrio.



All’interno del centro storico con il titolo Budrio 900 saranno inaugurate ben cinque mostre che raccolgono testimonianze fotografiche, oggetti, trattori dei primi del ‘900, moda e mobilio di quel periodo.

Tutt’attorno ruoteranno nelle giornate: esposizione di bancarelle con temi specifici come l’antiquariato, cioccodolciumi, alimentare e prodotti artigianali. Anche gli agricoltori avranno un loro spazio dedicato all’incontro, promosso da BCC Felsinea, con un incontro dal titolo Cereali: pandemia, scarsa disponibilità e prezzi massimi, quanto durerà? che si terrà martedì 5 ottobre.



Gli spettacoli di intrattenimento non mancheranno come d’abitudine, tra scuole di ballo, sfilata di moda anni 900 e la Fanfara dei Carabinieri nel pomeriggio di domenica 10 ottobre. A chiudere la manifestazione sarà infine con il Concerto del Marzadori Sister's & Friends, ospitato nella Chiesa di San Lorenzo, domenica 10 ottobre alle ore 21,15.



Il programma completo, già in distribuzione nei negozi del paese, in Comune e presso l'InfoPoint alle Torri dell'acqua, lo trovate anche sul sito del Comune di Budrio.?



https://www.comune.budrio.bo.it/it-it/appuntamenti/agribu-2021-79966-1-

