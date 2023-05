"Ai! release party più Giorgio Canali & Rossofuoco" live al Locomotiv

l 6 maggio gli @ai! saliranno sul palco del Locomotiv per presentare il loro concept album Manuale Illusione, un viaggio sonoro fuori dagli schemi e fuori dal tempo che ci trascina in ampi spazi desertici e nelle “profondità prive di gravità”.

Il release party sarà preceduto da un set d’eccezione: @giorgiocanali e i Rossofuoco, primi sostenitori del progetto, che tornano a Bologna per scaldare il palco come solo loro sanno fare.

Gli “Ai!” nascono nella primavera del 2020 dall’incontro di Gabriele Ciampichetti e Stefano Orzes, (“The Crazy Crazy World Of Mr. Rubik” ed “Eveline”). L’approccio musicale, fin da subito, si pone l’obiettivo di esplorare sonorità rarefatte sviluppando un’indole notturna, muovendosi all’interno di uno spettro sonoro che va dal desert rock al jazz, contaminato in alcuni brani dalla tradizione cantautorale anni ’70, anche d’oltre oceano. All’insegna dell’improvvisazione, si parte da dei loop di basso su cui chitarra e batteria improvvisano sgretolandosi fino al minimalismo, servendosi della voce poliedrica, di Luca Fattori. Nel marzo 2021, tra il Locomotiv Club di Bologna e il Mountain Goat Studio di Sasso Marconi, registrano il disco d’esordio “Manuale Illusione”, che uscirà nel marzo del 2023. Un concept di otto tracce con cui tre musicisti cercano di fare luce su “le profondità prive di gravità”.