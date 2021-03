Riconoscere e prevenire le emozioni negative causate dal Covid grazie al checkup del Centro Clinico neuroCare

“La pandemia da Covid-19 sta mettendo a rischio il benessere mentale delle persone facendo sentire i suoi pesanti effetti anche a livello psicologico. Insonnia, ansia, depressione sono le manifestazioni più̀ comuni di ciò̀ che gli specialisti medici definiscono il nuovo e dilagante 'trauma da pandemia', che può̀ lasciare segni per mesi ed anche anni, e mette a rischio 1 italiano su 3, con le donne che sono le più̀ esposte”.

È questo il quadro che emerge da una revisione sistematica della Società̀ Italiana di Psichiatria (SIP) degli studi pubblicati in letteratura scientifica sul tema “Covid e salute mentale”, ad un anno dall'inizio della pandemia.

L’ansia è in testa ai disturbi comparsi in questi ultimi mesi, seguita dall’insonnia, ma sono tantissime le persone che lamentano uno stato emotivo generale caratterizzato da umore depresso, irritabilità̀, rabbia, paura, confusione, frustrazione, noia.

Ansia e umore depresso possono provocare la perdita di sonno, oppure, a loro volta, esserne provocate. È un rapporto bidirezionale.

Dormire bene aiuta il nostro organismo a rimanere in salute

In natura nulla avviene per caso, dormire bene e a sufficienza è fondamentale per la nostra salute, infatti, non esiste tessuto dell’organismo o processo cerebrale che non sia migliorato dal sonno o che non venga pregiudicato dalla carenza di riposo.

Studi recenti dimostrano una stretta interconnessione tra ritmi circadiani (il nostro orologio biologico di 24 ore che si caratterizza per essere un complesso sistema interno responsabile di cicli riguardanti la pressione arteriosa, la temperatura del corpo, il tono muscolare, la frequenza cardiaca, il ritmo sonno-veglia), disturbi del sonno e comorbidità: l’insonnia aumenta il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari (ipertensione arteriosa, aritmie, cardiopatie coronariche e ictus), endocrino-metaboliche (diabete di tipo 2, obesità̀) e psichiatriche (depressione maggiore, disturbi d’ansia).

Cosa possiamo fare, nel nostro quotidiano, per proteggerci dalle emozioni negative indotte dalla pandemia e per salvaguardare il nostro sonno?

Il Covid ci dà l’opportunità̀ di pensare che prevenzione e salute significano anche e soprattutto benessere psicologico, di cui dobbiamo occuparci senza sentirci malati, facendo entrare nella vita di tutti i giorni l’attenzione ai nostri meccanismi emotivi.

Come Centro Clinico neuroCare, abbiamo pensato di offrirvi un checkup del vostro benessere mentale che comprende:

1) la possibilità̀ di confrontarsi con uno specialista che inquadri la vostra sintomatologia, con un approccio olistico e personalizzato, attraverso un colloquio della durata di circa un’ora;

2) l'analisi della qualità̀ e quantità̀ del vostro sonno tramite una valutazione actigrafica, una sorta di bilancio del sonno dopo un anno di Covid, effettuata proponendovi di indossare uno smart-watch da polso per una settimana che ci permetterà̀ di conoscere l’andamento del vostro ritmo circadiano;

3) un questionario di valutazione dei sintomi, da compilare tranquillamente a casa, che ci aiuterà̀ a comprendere se i vostri disturbi rientrano in una “normalità̀” dovuta alla situazione eccezionale che stiamo attraversando o debbano essere considerati un campanello di allarme di un problema che, se trascurato, potrebbe peggiorare nel tempo e trasformarsi in una condizione patologica che necessita di una cura specialistica.

Al termine dell’intervento vi sarà̀ restituita una breve relazione con i risultati dei test effettuati, la valutazione del sonno ed eventuali suggerimenti terapeutici necessari a riportarvi in una condizione di benessere psicofisico, indispensabile per affrontare questo momento difficile della nostra vita.

Chi siamo: Il Centro Clinico neuroCare fa parte del gruppo internazionale neuroCare, presente con le sue Cliniche nel nord Europa, in America ed in Australia.

È un centro di cura per la salute del cervello.

Gli specialisti neuroCare offrono percorsi terapeutici ambulatoriali nell’ambito dei disturbi dell’umore, dei disturbi d’ansia, del disturbo ossessivo-compulsivo, del disturbo da deficit di attenzione e iperattività̀ (ADHD), del disturbo post traumatico da stress, delle dipendenze patologiche, dei disturbi neurologici (dolore cronico neuropatico, acufeni, fibromialgia), dei disturbi motori e del linguaggio post-ictus.

Per avere informazioni sui nostri specialisti e sui nostri trattamenti potete visitare le seguenti pagine web:

neuroCare, seguendo protocolli “evidence based” (basati sull’evidenza scientifica) e di evidenza clinica condivisa, mette a disposizione trattamenti altamente personalizzati ed efficaci che utilizzano un ampio ventaglio di opzioni terapeutiche, da quelle più̀ utilizzate e conosciute quali la terapia farmacologia e le diverse tecniche psicoterapiche (CBT- EMDR) fino alle metodiche di neuromodulazione non invasiva quali la stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS), la stimolazione elettrica (tDCS) e il neurofeedback. Queste tecnologie terapeutiche sono state studiate nei laboratori di ricerca per oltre 30 anni e rappresentano oggi la frontiera più̀ innovativa per il trattamento di una serie di condizioni psichiatriche, neurologiche e di neuroriabilitazione.

