Al cinema gratis con BolognaToday in occasione del Biografilm

Biografilm, a Bologna dal 7 al 17 giugno 2024 raggiunge il traguardo della ventesima edizione con un ampio programma che comprende i più interessanti titoli di cinema documentario e biografico italiano e mondiale. Sono 77 i film in programma alla presenza di registi, interpreti e produttori. Per alcune di queste proiezioni l'organizzazione mette a disposizione alcuni biglietti gratis per i lettori di BolognaToday, che è media partner dell'evento.

Biglietti gratis per i lettori di BolognaToday, i dettagli:

I biglietti saranno riservati ai primi che ne faranno richiesta. asta inviare una email - indicando Nome e Cognome, numero di biglietti e proiezione desiderata - all'indirizzo cerimoniale@biografilm.it. Segnalare nell'oggetto dell'email "RICHIESTA BIGLIETTI OMAGGIO BIOGRAFILM - BOLOGNATODAY"

Di seguito le proiezioni interessate dall'omaggio:

Linda veut du poulet! (Linda e il pollo) di Sébastien Laudenbach, Chiara Malta

Mercoledì 12 giugno, ore 17:45

BIOGRAFILM HERA THEATRE | Pop Up Cinema Arlecchino

Per questa proiezione possiamo riservare 20 ingressi omaggio. I nominativi avremmo bisogno di riceverli entro le ore 10.00 di mercoledì 12 giugno.



The Sweet East di Sean Price Williams

Giovedì 13 giugno, ore 21:00

BIOGRAFILM HERA THEATRE | Pop Up Cinema Arlecchino

Per questa proiezione possiamo riservare 20 ingressi omaggio. I nominativi avremmo bisogno di riceverli entro le ore 10.00 di giovedì 13 giugno.

Les Filles d'Olfa (Quattro figlie) Kaouther Ben Hania

Venerdì 14 giugno, ore 21:45

BIOGRAFILM HERA THEATRE | Pop Up Cinema Arlecchino

Per questa proiezione possiamo riservare 20 ingressi omaggio. I nominativi avremmo bisogno di riceverli entro le ore 10.00 di venerdì 14 giugno.



Non riattaccare di Manfredi Lucibello

Sabato 15 giugno, ore18:00

BIOGRAFILM HERA THEATRE | Pop Up Cinema Jolly 4K

Per questa proiezione possiamo riservare 20 ingressi omaggio. I nominativi avremmo bisogno di riceverli entro le ore 10.00 di venerdì 14 giugno.