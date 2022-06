Al quartiere Borgo Panigale-Reno va in scena l'autismo: “Se fossi in te..."

Sabato 18 giugno, alle ore 17.30, nella Sala Consiliare Falcone-Borsellino del Quartiere Borgo Panigale-Reno andrà in scena il saggio finale della prima fase propedeutica di “Se fossi in te - il gioco teatrale come strumento per sviluppare l’empatia”, un laboratorio teatrale rivolto a bambini autistici e a bambini residenti nel Quartiere. Il percorso è stato fortemente voluto ed organizzato dall’associazione I Balconi Azzurri Aps e Comitato Autismo 365, con il Patrocinio del Quartiere stesso. Empatia ed inclusione si fondono grazie al Teatro, grande scuola di gioco e socialità, e che rappresentano gli ingredienti primordiali di questo percorso che riprenderà nell’’autunno prossimo, e che è stato condotto dagli attori Alessia De Pasquale e Filippo Marchi della Compagnia STREBEN, affiancati da educatrici ed esperti specializzati nell’approccio all’Autismo.



Appuntamento in via Battindarno 123. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.