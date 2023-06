Salaborsa lab: i progetti open fanno squadra per le zone colpite dall’alluvione

Sabato 3 giugno appuntamento per wikipediani e mappatori di OpenStreetMap per partecipare alla maratona di scrittura su Wikipedia e al mapping party dedicati ai musei e ai beni culturali dell’Emilia Romagna delle zone colpite dall’alluvione.



Solo due cose sono necessarie: una conoscenza di base di Wikipedia o di OpenStreetMap e il proprio computer. Per il resto, la giornata sarà l’occasione di conoscere altri volontari, contribuire al progetto Tutti i musei Su Wikipedia, o alla mappatura delle zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. Come spiegano gli organizzatori: “Il tema dell’evento va inteso a 360° gradi: sono benvenute le voci di siti archeologici, persone, opere, oggetti, musei, collezioni, edifici e sezioni nelle voci dei comuni. Chi invece vorrà dedicarsi alle voci sui corsi d’acqua e sui comuni per aggiornare le informazioni sull’alluvione avrà comunque la possibilità di farlo.”



L’editathon – mapping party è organizzato dal gruppo locale dei wikimediani e OSMer, in collaborazione con il Salaborsa Lab Roberto Ruffilli del Settore Biblioteche del Comune di Bologna e con il patrocinio e il sostegno di OpenStreetMap Italia e Wikimedia Italia.



Iscrizione sulla pagina dell’evento o su Eventribe.