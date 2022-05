Al Teatro Consorziale di Budrio ritorna la grande lirica con la lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti

Ritorna l’opera lirica con la Corale Vincenzo Bellini che, domenica 29 maggio alle ore 20:30 presso il Teatro Consorziale di Budrio, si esibirà nella Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti.



L’opera lirica ha rappresentato, per oltre un secolo, a partire dagli anni Venti dell’Ottocento, una delle vocazioni più proprie per il Consorziale, che nel lungo periodo di gestione da parte del Consorzio della Partecipanza ha visto rappresentare le più importanti opere delle grandi firme del melodramma italiano. Con la riapertura del Teatro Consorziale, dopo i lavori volti all'ottenimento del CPI, il suo palcoscenico è pronto ad accogliere nuovamente l'eccellenza italiana dell'opera lirica e la prima rappresentazione che ospiterà è Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti.



Lucia di Lammermoor è un'opera in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvadore Cammarano, tratto da The Bride of Lammermoor (La sposa di Lammermoor) di Walter Scott.

La prima assoluta ebbe luogo con grande successo al Real teatro di San Carlo di Napoli il 26 settembre 1835.

Trama: La nobile famiglia Ashton, alla quale appartengono i fratelli Enrico e Lucia, ha usurpato i beni e il castello della famiglia Ravenswood, il cui unico erede è Edgardo. Edgardo e Lucia si amano segretamente.

Durante una battuta di caccia, Lord Enrico Ashton viene a sapere (da Normanno) dell'amore di Lucia per Edgardo, il peggiori nemico della famiglia, e giura di ostacolarlo con ogni mezzo.

Edgardo annuncia a Lucia di dovere partire per difendere le sorti della Scozia. Edgardo e Lucia si scambiano gli anelli nuziali in pegno d’amore.

Le lotte politiche che sconvolgono la Scozia indeboliscono il partito degli Ashton e avvantaggiano quello di Edgardo. Enrico, per salvare la sua casata, impone alla sorella di sposare un uomo ricco e potente, Lord Arturo Bucklaw. Al rifiuto della fanciulla, che non ha mai ricevuto lettere di Edgardo poiché le stesse sono state intercettate e occultate da Enrico e da Normanno (armigero della casata Ravenswood), egli le dice che Edgardo ha giurato fede di sposo a un'altra donna, offrendole quale prova una falsa lettera, e con l'aiuto di Raimondo, direttore spirituale della ragazza, la convince ad accettare le nozze con Arturo.





Interpreti:

Miss Lucia - Scilla Cristiano

Lord Enrico - Thiago Felipe Stoppa

Sir Edgardo - Danilo Formaggia

Lord Arturo - Matheus Frizzo Bressan

Raimondo - Luca Gallo

Alisa - Annalisa Monaco



Corale Vincenzo Bellini - Corale Quadrivium

Direttore dei Cori: Paola Del Verme



Direttore: Stefano Giaroli

Ensemble Strumentale Fantasia in re



Regia: Fabrizio Macciantelli



Prenotazione

Entro il 29 maggio ore 12 inviando una mail a info@budriowelcome.it oppure presso l’Infopoint (Torri dell’acqua) dal lunedì al sabato ore 9.30-12.30 e 14.30-18.30

Domenica ore 9.30-12.30



Contributo liberale a sostegno delle attività di promozione della lirica a favore della Corale V. Bellini di Budrio

10 Euro per le gallerie

15 Euro per platea e palchi







La Corale Bellini

Dell'origine della Corale "V. Bellini" non si hanno che fonti orali. Si sa dai coristi più' anziani, che nacque la notte del Venerdì Santo del 1911, dal desiderio di quei giovani, dai mestieri più' diversi, di unirsi e di formare un coro, mossi dalla stessa passione per la musica e dalla voglia di cantare insieme.

Fu chiamata "V. Bellini" per l'amore di un corista, "Menini", per quel musicista.



Mappa