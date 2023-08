Al teatro degli angeli alla scoperta dell'operetta

Domenica 24 settembre 2023 alle ore 18.30 si inaugura il Progetto “Mettiamoci all’operetta”, realizzato col sostegno del Comune di Bologna, al Teatro degli Angeli



Quattro incontri (frutto della partnership tra Sol Omnibus Lucet APS, Teatro degli Angeli e Modesta Compagnia dell’Arte APS), che culmineranno in una messinscena di una riduzione operettistica, per (ri)scoprire il mondo della cosiddetta “piccola lirica”



Il 24 settembre p.v. alle ore 18.30 il Teatro degli Angeli (via Massa Carrara 3) ospiterà una lezione-concerto promossa da Sol Omnibus Lucet APS dal titolo “Dall’opera all’operetta”: il duo composto dalla musicologa nonché soprano Giada Maria Zanzi e dalla pianista Giovana Ceranto guiderà i partecipanti alla scoperta delle origini del genere operettistico, in un clima di conversazione e apertura al dialogo, con esempi musicali dal vivo.

Si tratta del primo di quattro incontri interattivi votati ad avvicinare ogni target al magico mondo dell’operetta, da cui il titolo dell’intero Progetto: “Mettiamoci all’operetta”.

Ingresso libero.



https://solomnibuslucet.jimdofree.com | https://www.facebook.com/SolOmnibusLucetAPS