Al Teatro Mazzacorati risuonano le note di Gershwin

Dopo il successo del primo appuntamento della nuova stagione operettistica in Mazzacorati, Sol Omnibus Lucet APS metterà in scena una riduzione di "Porgy e Bess" domenica 23 aprile alle 17.00; il basso Luca Gallo vestirà i panni del protagonista maschile



Di "Summertime" (ovvero il brano che ha indirettamente fatto conoscere "Porgy e Bess", uno dei capolavori indiscussi di Gershwin, al grande pubblico) sono noti i numerosi arrangiamenti jazzistici, ma non la versione originale, presente appunto in "Porgy e Bess": trattasi di una ninna nanna che Clara, una donna di umili origini, intona per il suo bambino. È un canto di speranza per un futuro migliore per il proprio figlio.



Il 23 aprile alle ore 17.00, nello splendido Teatro settecentesco di Villa Mazzacorati in via Toscana 19 a Bologna, il pubblico potrà assaporare in pillole e conoscere meglio "Porgy e Bess".



Gershwin è considerato l'"inventore" del musical: le sue sonorità sono indubbiamente modernissime, un punto di contatto tra la tradizione lirico-operettistica e la musica cosiddetta leggera. "Porgy e Bess" è tuttavia un esempio di maestria squisitamente classica, anche se è difficile da catalogare, o meglio siamo dinnanzi ad un'opera che presenta anche tinte inedite per questo genere. Adopereremo dunque la definizione coniata da Gershwin stesso per la sua creatura, ossia "American folk opera": quindi è un'opera a tutti gli effetti, è teatro musicale lirico, pertanto è necessaria un'impostazione canora operistica per eseguire i brani previsti; l'azione si svolge in America, in un contesto popolare, un immaginario sobborgo di Charleston in cui si è discriminati per il colore della propria pelle. Tra emarginati, dunque, ci si unisce, ma solo per sopravvivere o per reale affinità?



È il caso di porsi questa domanda anche nell'osservare il rapporto che lega i protagonisti: Porgy, un mendicante zoppo, che gioisce del poco che ha, si invaghisce della bellissima ma infelice Bess, che lo ricambia. Bess è inizialmente legata ad un uomo che la costringe a considerare la malavita la propria quotidianità. Porgy è per lei un raggio di speranza: la salva da un'esistenza fatta di paure e illegalità e le offre un amore incondizionato. Bess sarà veramente innamorata di Porgy o piuttosto vedrà in lui una via per sfuggire ad un sobborgo malfamato? E Porgy è di Bess che sarà innamorato o di una creatura da lui idealizzata?



Il primo messaggio estremamente positivo che emerge da una vicenda piuttosto drammatica è che l'amore ha un potere salvifico ed il secondo messaggio è che anche l'amore ha tante declinazioni e facce, nessuna delle quali è da considerare inferiore. Non esiste solo l'amore utopistico delle fiabe, vi è anche il sentimenti che si scontra con la vita di tutti i giorni, che può essere anche molto infelice. Amare allora può diventare sinonimo di riconoscenza, di complicità, di lealtà senza che la sua essenza di depauperi.



La trama di "Porgy e Bess" è intrisa anche di altre tematiche interessanti, importanti, su cui varrebbe sempre la pena riflettere: quanto siamo veramente padroni delle nostre vite? Quanto il microcosmo in cui nasciamo e, in un'ottica più ampia, la società condizionano le nostre scelte? Siamo veramente e completamente liberi?



Sol Omnibus Lucet APS, dopo il sold out ottenuto dalla spassosa selezione di "Orfeo all'Inferno" dello scorso 26 marzo, torna in Mazzacorati con una riduzione di "Porgy e Bess" che inviterà gli spettatori ad ascoltare consapevolmente i brani e ragionare sulle complesse vicende: attraverso il racconto di Clara (il soprano Giada Maria Zanzi) al proprio figlioletto in fasce, il pubblico seguirà la storia di Porgy (interpretato dal basso di chiara fama Luca Gallo) e della sua Bess (il soprano Chisako Miyashita), empatizzando coi personaggi. L'alternanza tra la semplicità della narrazione e l'università del linguaggio musicale (verranno difatti eseguiti dal vivo i numeri musicali più coinvolgenti tratti, appunto, da "Porgy e Bess"), sarà la carta vincente per uno spettacolo che, messo in scena in questa maniera, sarà adatto anche ai più piccini. Al pianoforte: Giovana Ceranto. Gli interpreti indosseranno i costumi di Mirta Zagonara.



L'ingresso è ad offerta libera. Prenotazione consigliata: solomnibuslucet1@gmail.com - 051517215