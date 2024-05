Seconda edizione della Bologna Wine Week

Dopo il successo della prima edizione, torna Bologna Wine Week, trasformando nuovamente Piazza Minghetti in una prestigiosa vetrina delle eccellenze enologiche regionali e nazionali: Da Venerdì 17 alla Domenica 19 Maggio, gli appassionati e gli amanti del vino avranno l’opportunità di degustare una vasta gamma di vini provenienti da più di 30 cantine provenienti da tutta Italia, costruendo così la propria esperienza di degustazione.



Una trentina le cantine partecipanti e poi degustazioni, talk e diversi approfondimenti per un evento che vuole promuovere la cultura del vino e celebrare le eccellenze italiane e quelle della regione. Tra gli ospiti il maestro Beppe Vessicchio, Lorenzo Zitignani di Plastic Free e Andrea Amedei, voce per Decanter Rai Radio2 e volto di È Sempre Mezzogiorno Rai. Da Venerdì a Domenica Piazza Minghetti si trasforma in una grande enoteca a cielo aperto, previsti contributi anche da parte dei Carabinieri e della Polizia di Stato sul bere consapevole